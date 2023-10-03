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Глобальный Юг не стал принимать чью-либо сторону в ходе украинского конфликта, что вызвало недовольство на Западе, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на китайское издание CGTN.

Как пишет обозреватель Имран Халид, такая реакция стран Глобального Юга удивила Вашингтон. Он также отметил, что Запад поздно осознал, что развивающиеся страны стали оказывать весомое влияние на мировую обстановку, и отказ от немедленного подчинения его диктату вызвал недовольство лидеров США и Европы.

По мнению журналиста, Штаты не были готовы к такому сценарию. Глобальный Юг приобретает значительные рычаги влияния и продвигает свои идеи на мировой арене, хотя еще совсем недавно это "казалось немыслимым", заключил автор.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия на Генеральной Ассамблее ООН попыталась наиболее понятно разъяснить свои подходы к мировым делам. Он подчеркнул, что это находит отклик у стран глобального Юга.

Лавров добавил, что задача российской стороны состояла в том, чтобы максимально доходчиво донести свое видение эволюции международных отношений. Также в ходе своего выступления Лавров подчеркнул, что Россия работает с теми странами, которые уважают себя. А не с теми, кто поддается "цыканию" из Вашингтона.