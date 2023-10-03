Посол РФ в США заявил, что Москва сама определит уровень участия в саммите АТЭС

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Россия сама примет решение насчет уровня своего участия в предстоящем в ноябре саммите АТЭС в Сан-Франциско, а роль США состоит лишь в том, чтобы направить на него приглашение. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит телеграм-канал российской дипмиссии.

"В деле рассылки приглашений Вашингтону, как председателю АТЭС, отведена техническая функция – составить документ и направить всем участникам объединения", – заявил Антонов.

Он подчеркнул, что решение вопроса о составе делегации является прерогативой России, и Москва примет решение, исходя из практической целесообразности.

Антонов также назвал американские санкции несостоятельными и заявил, что попытка обусловить ими рассылку приглашений является прямым нарушением международных обязательств.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон исходит из того, что Владимир Путин не приедет на саммит АТЭС в Сан-Франциско. По мнению Миллера, американская сторона соблюдает свои обязательства по приему гостей форума, однако США учитывают санкции в отношении некоторых лиц при рассылке приглашений.