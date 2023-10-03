Делегация Сената США посетит Китай на следующей неделе

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Двухпартийная делегация Конгресса США на следующей неделе посетит Китай и надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом со ссылкой на заявление сенатора-республиканца Майка Крэйпо, который войдет в состав делегации, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с Крэйпо в Китай отправится лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Согласно данным агентства, среди тем визита будет обсуждение инвестиционного климата для американских компаний в Китае. При этом Крэйпо отказался комментировать конкретные вопросы, которые сенаторы планируют обсудить с китайскими представителями.

Сенатор также заявил, что встреча с Си Цзиньпином планируется, но не подтверждена.

Ранее в Белом доме сообщили, что видят признаки того, что Китай нацелен восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом высокопоставленная американская чиновница заявила по итогам встречи американской и китайской сторон на Мальте.



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