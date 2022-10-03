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Жители Австралии требуют от руководства страны прекратить поддержку Украины и снять санкции с России. Об этом сообщает издание Exxpress.

В письме, адресованном канцлеру страны Карлу Нехаммеру, говорится, что 40 тысяч австралийцев недовольны "подарками" Киеву в виде денег, топлива и финансирования поставок вооружений. Там также отмечается, что большинство граждан настаивает на соблюдении Австралией нейтралитета.

В частности, больше половины австралийцев выступает за отмену антироссийских санкций Запада. Также местные жители хотят, чтобы Канберра вернулась к роли посредника в переговорах.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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