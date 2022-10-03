МИД Чехии призвал соотечественников не посещать РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министерство иностранных дел Чехии рекомендовал гражданам своей страны избегать поездок в Россию, сообщает РИА Новости.

Тем, кто в настоящее время находится на территории РФ, необходимо покинуть ее. Данная мера связана с конфликтом на Украине, а также возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в России для граждан стран Евросоюза и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал граждан страны немедленно покинуть РФ, а также не посещать ее.

До этого министерство иностранных дел Нидерландов призвало граждан не посещать регионы России, граничащие с Украиной.



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