Американский политик Бьюкенен заявил о закате Европы

Фото: AP Photo/Denis Paquin
Американский политик и бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен считает, что европейское единство уходит в прошлое, а центр мирового политического притяжения смещается из Европы в Азию. Об этом он заявил в статье для The American Conservative.
Он отметил, что Европа была центром мировой истории на протяжении столетий и до XX века, но все ее величайшие народы были окровавлены в результате войн прошлого столетия.
Политик пишет, что в результате этого все колониальные народы были в значительной степени освобождены и начали мигрировать в метрополии, а Европа была расколота между Западом во главе с США и советским блоком, где доминировала Москва.
"Сегодня чувствуется, что роль Европы в мировой истории проходит, что поворот Америки в сторону Китая и Индо-Тихоокеанского региона является одновременно историческим и постоянным, и что, поскольку прошлое принадлежит Европе, будущее принадлежит Азии", – сказал Бьюкенен.
Специалист обратил внимание на то, что самые густонаселенные страны мира находятся именно в Азии, шесть из девяти ядерных держав мира, а также крупнейшие экономики мира за пределами США. Эксперт также напомнил и о разногласиях внутри ЕС и попытках некоторых ее частей отделиться.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что европейским странам следует поддерживать диалог с Россией, чтобы в том числе сохранилась возможность вместе отвечать на общие угрозы.
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