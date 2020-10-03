Жириновский назвал самый эффективный способ борьбы с COVID-19

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что самым эффективным способом в борьбе с коронавирусом является вакцинация. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Прививка – это безопасно, а вот переболеть – нет", – объявил политик.
Второй по значению мерой в борьбе с COVID-19 он назвал социальное дистанцирование и призвал людей сокращать свои контакты.
"Люди стараются переезжать за город, чтобы жить более уединенно. Это абсолютно правильно. Даже вне зависимости от пандемии, это гораздо удобнее, чем жить в огромных, бетонных многоэтажках. Да и выгоднее", – заключил парламентарий.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также выразил мнение, что только вакцинация сможет помочь победить коронавирусную инфекцию.
При этом он выразил надежду на то, что в ноябре – декабре появятся первые крупные партии вакцины, а в конце декабря или январе вакцина появится в промышленных масштабах, исчисляемых миллионами.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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