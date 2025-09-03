Politico: ЕС отказался ускорить процесс вступления Молдавии из-за Украины

Фото: 123RF/arcady31

Евросоюз отказался ускорить вступление Молдавии в объединение из-за недовольства Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Politico.

"Представители ЕС сообщили, что техническая работа по подготовке вступления Украины и Молдавии в ЕС продолжается быстрыми темпами, однако идея позволить Кишиневу действовать быстрее была отклонена", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, решение было принято в связи с блокировкой со стороны Венгрии процесса вступления Украины в Евросоюз.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, при таком сценарии Украине придется отдать сообществу все свои средства. При этом "украинская мафия будет свободно разгуливать по Европе", а произведенная в стране продукция низкого качества полностью разрушит европейское сельское хозяйство.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан объяснял, что вступление Украины в Евросоюз истощит ресурсы страны. Он указывал, что Будапешт не собирается платить за вступление Киева в объединение.

