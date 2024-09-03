Глава Минюста заявил, что тюремные бунты связаны с проявлением бандитизма и экстремизма

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Современные бунты в тюрьмах связаны не с требованиями улучшить условия содержания, а с проявлениями бандитизма и экстремизма. На это указал глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии ведомства, передает ТАСС.

Чуйченко напомнил, что летом 2024 года в учреждениях УИС в Ростовской и Волгоградской областях произошли два инцидента. По его словам, нынешние ЧП в тюрьмах отличаются от тех бунтов, которые происходили в 90-е годы. Если раньше события имели массовый характер, то сейчас на смену пришли иные формы протестов и провокаций, которые связаны с бандитизмом и экстремизмом.

Аналогичное мнение высказывал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов. По его словам, в российских тюрьмах слишком много выходцев из Средней Азии и Закавказья, которые являются носителями радикальной идеологии. Он предположил, что такие осужденные живут в местах лишения свободы по своим скрытым правилам.

Эксперт отмечал, что радикалов сложно контролировать, потому что специалистов по знанию языка мало, а услуги переводчика дорогие, и если "привлекать своих", то есть риск утечки. Член СПЧ также указал на некий парадокс: чем лучше работает полиция, тем больше сторонников подобной идеологии в тюрьмах.

