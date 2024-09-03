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03:03

Политика

Мэр Харькова заявил о первом применении Россией ракеты "Гром-Э1"

Фото: ТАСС/Николай Новичков

Россия впервые применила гибрид ракеты и управляемой авиабомбы "Гром-Э1" на Украине. Такое заявление сделал мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале.

"Во время вечерних обстрелов 31 августа враг впервые применил по Харькову такое нетипичное оружие, как "Гром-Э1" – гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы", – написал он.

Глава города не стал приводить подробности о российском ударе.

В августе российские войска выполняли массированные удары высокоточным оружием и БПЛА по важным объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины.

Вооруженные силы РФ нанесли удар по важным объектам энергетической инфраструктуры Украины

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