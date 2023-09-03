Вице-канцлер ФРГ заявил, что не отказался бы проходить службу

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Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек сообщил, что на сегодняшний день в связи с ситуацией в области безопасности не отказался бы от военной службы. Об этом сообщает газета Kieler Nachrichten.

В молодости политик решил не проходить службу из-за альтернативной гражданской службы.

"Ситуация с безопасностью сегодня отличается от той, которая была в 1980-х годах. В сегодняшних условиях я бы больше не отказался от военной службы", – сказал он.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решения немецких властей о поставках вооружений Украине тщательно обдумываются. Ему задали вопрос, считают ли немецкие власти ошибкой поставки тяжелых вооружений. Он ответил, что подобные решения всегда нелегко даются союзникам Украины, однако они по-прежнему продолжают помогать ей по мере возможности.

Ранее Шольц сообщил, что в рядах украинских войск нет немецких военных. Помимо этого, он заявил об отсутствии планов по отправке солдат ФРГ в зону боевых действий на Украине.

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