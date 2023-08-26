Канцлер ФРГ Шольц обещал не делать необдуманных шагов по будущим поставкам оружия Киеву

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Решения немецких властей о поставках вооружений Украине тщательно обдумываются. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с Passauer Neue Presse.

Шольцу задали вопрос, считают ли немецкие власти ошибкой поставки тяжелых вооружений. Он ответил, что подобные решения всегда нелегко даются союзникам Украины, однако они по-прежнему продолжают помогать ей по мере возможности.

"Я хотел бы заверить всех ваших читателей, что буду продолжать внимательно продумывать каждое решение и никогда не делать ничего необдуманного, какие бы требования ни предъявлялись Германии", – сказал немецкий канцлер.

Ранее Шольц сообщил, что в рядах украинских войск нет немецких военных. Помимо этого, он заявил об отсутствии планов по отправке солдат ФРГ в зону боевых действий на Украине.



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