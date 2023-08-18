Канцлер ФРГ Шольц заявил, что на Украине нет немецких военных

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Задача немецкого правительства заключается в том, чтобы не допустить втягивания ФРГ в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я стараюсь этого не допустить", – цитирует его Augsburger.

Поэтому, по словам Шольца, в рядах Вооруженных силы Украины (ВСУ) не было и не будет немецких военных.

Ранее немецкий канцлер выступил за продолжение международных переговоров по решению украинского конфликта. Он назвал консультации в саудовской Джидде важными и отметил, что это является только началом.



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