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18 августа, 22:28

Политика

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что на Украине нет немецких военных

Фото: 123RF/cylonphoto

Задача немецкого правительства заключается в том, чтобы не допустить втягивания ФРГ в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Я стараюсь этого не допустить", – цитирует его Augsburger.

Поэтому, по словам Шольца, в рядах Вооруженных силы Украины (ВСУ) не было и не будет немецких военных.

Ранее немецкий канцлер выступил за продолжение международных переговоров по решению украинского конфликта. Он назвал консультации в саудовской Джидде важными и отметил, что это является только началом.

Немецкие телезрители высмеяли забравшегося в истребитель Олафа Шольца

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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