18 августа, 22:28Политика
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что на Украине нет немецких военных
Фото: 123RF/cylonphoto
Задача немецкого правительства заключается в том, чтобы не допустить втягивания ФРГ в конфликт на Украине. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Я стараюсь этого не допустить", – цитирует его Augsburger.
Поэтому, по словам Шольца, в рядах Вооруженных силы Украины (ВСУ) не было и не будет немецких военных.
Ранее немецкий канцлер выступил за продолжение международных переговоров по решению украинского конфликта. Он назвал консультации в саудовской Джидде важными и отметил, что это является только началом.
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