Государственная дума разработает законопроект о предупреждении терроризма этой осенью

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Государственной думе будет разрабатываться законопроект о наличии всех необходимых правовых инструментов у российских правоохранителей для предупреждения и ликвидации терроризма. Об этом заявил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его слова передает РИА Новости.

Пискарев отметил, что осенью в Думе продолжится работа над противодействием терроризму, экстремизму и вмешательству во внутренние дела РФ. Этот вопрос обсуждался в день солидарности в борьбе с терроризмом.

Парламентарий отметил, что Россия имеет большой опыт в борьбе с терроризмом, она должна достичь всех поставленных целей на Украине и предотвратить последствия, опасные для населения страны.

"Остановить разгул террора, источником которого стала зараженная нацизмом Украина, может только выполнение всех задач специальной военной операции. Поэтому демилитаризация и денацификация Украины – это прежде всего борьба с терроризмом, когда в заложниках оказалось все население страны", – отметил Пискарев.

За последнее время Украина совершила несколько террористических актов на территории России. Среди них – подрыв плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской АЭС, которые принесли большие потери мирного населения.

Ранее Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести определенное уголовное наказание за ложные минирования в период проведения специальных военных и контртеррористических операций. Депутат отметил, что с начала СВО ложные сообщения о минировании объектов стали использоваться в качестве механизма дестабилизации. Он считает, что таким образом отвлекается внимание экстренных и правоохранительных служб.