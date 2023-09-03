Экс-глава Минобороны Британии хотел сорвать поставки вертолетов из США – СМИ

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Бывший глава министерства обороны Британии Бен Уоллес перед уходом со своего поста пытался сорвать контракт на поставки американских вертолетов Chinook. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание The Times.

По информации журналистов, данный контракт предполагал покупку 14 вертолетов увеличенной дальности полета Chinook H-47. Первые поставки в Великобританию ожидались в 2026 году.

Уточняется, что Уоллес хотел отменить контракт в рамках программы сокращения расходов. Кроме того, экс-глава Минобороны Британии выражал явное недовольство тем, что Вашингтон не поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО.

Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании 31 августа, спустя четыре года пребывания на этой должности. Он направил соответствующее заявление премьер-министру Соединенного Королевства Риши Сунаку.

Новым главой Минобороны Британии был назначен министр энергетической безопасности и климатической нейтральности страны Грант Шаппс.

Министр обороны Великобритании Шэппс заявил, что страна продолжит поддерживать Украину