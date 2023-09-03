Войска РФ уничтожили место хранения бронемашин и пункт управления беспилотниками ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Бойцы группировки российских войск "Днепр" уничтожили пункт управления беспилотниками и место хранения бронемашин и вооружения ВСУ на херсонском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Романа Кодряна.

Кроме того, около населенного пункта Ингулец была уничтожена гаубица М777 производства США. Всего за прошедшие сутки российскими военнослужащими было выполнено более 50 огневых задач по позициям противника.

Кодрян добавил, что в результате были также поражены минометные расчеты и артиллерийские орудия Д-30 в районе населенных пунктов Гончарная, Бургунка, Веровка и Отрадокаменка.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженным силам Украины не удалось пробиться в ходе контрнаступления и что они стали терять контроль над линией обороны в Харьковской области.

До этого СМИ сообщали о том, что войска РФ начали применять новую тактику в зоне проведения спецоперации на Украине: российские военнослужащие размещают на минных полях горючее вещество и поджигают его.

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