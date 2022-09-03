Пушков заявил, что Запад удивлен неэффективностью санкций против России

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что западные санкции якобы удивили руководство России.
"Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе", – написал Пушков в своем телеграм-канале.
По словам политика, страны Запада не ожидали, что антироссийские санкции окажут разрушительное влияние на их собственную экономику. При этом сенатор отметил, что европейские лидеры еще не до конца поняли долгосрочные последствия своих действий, жертвами которых они вскоре станут.
Ранее канцлер Германии заявил, что антироссийские санкции Запада являются эффективными и правильными. По мнению Шольца, ограничительные меры являются важным средством давления на Москву, призванным прекратить украинский конфликт. Политик также заявил, что "сильный и единый" ответ Европы якобы удивил Владимира Путина.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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