Журналист Axios Равид: переговоры в Каире по прекращению огня в Газе зашли в тупик

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Переговоры в Каире, посвященные освобождению заложников и прекращению огня в Газе, не привели к прорыву и зашли в тупик, рассказал журналист портала Axios Барак Равид.

"Возможное соглашение по заложникам и прекращению огня еще далеко", – подчеркнул он на своей странице в соцсети X, сославшись на слова неких израильских чиновников.

В свою очередь новостное агентство EFE, ссылаясь на источники в органах безопасности Египта, утверждало, что все контакты международных посреднков с Израилем в рамках переговоров о перемирии в секторе Газа были остановлены после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Между тем советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что делегация Израиля, которую возглавляли директор разведки "Моссад" Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, вернулась из Каира. По его словам, в рамках переговоров стороны обсудили возвращение израильских заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна не меняла своих условий и требований, а также не добавляла никаких новых пунктов в соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и приостановке там огня. По его словам, заключению соглашения препятствуют главы ХАМАС, так как они потребовали внести 29 изменений и не приняли исходный план.

