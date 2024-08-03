Делегация Израиля вернулась с переговоров в Каире

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Израильская делегация, которую возглавляли директор разведки "Моссад" Давид Барнеа и руководитель Службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар, вернулась из Каира, сообщает ТАСС со ссылкой на советника офиса премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана.

Там представители Израиля обсудили с международными посредниками вопросы возвращения израильских заложников.

Ранее местные СМИ сообщали, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху уполномочил делегатов принять участие в каирских переговорах по сектору Газа. Предполагалось, что делегаты должны были также обсудить продвижение соглашения о прекращении огня.

При этом Нетаньяху заявлял, что Израиль не менял условий и требований, а также не добавлял никаких новых пунктов в соглашение по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников и приостановке там огня. По его словам, заключению соглашения препятствуют главы ХАМАС, так как они потребовали внести 29 изменений и не приняли исходный план.

