Эксперт оценил возможные последствия требований США к российским дипломатам

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Бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе заявил, что требования США к российским дипломатам вряд ли приведут к разрыву дипотношений.
"Не думаю, что дойдет до разрыва дипотношений, но обострение будет обязательно. Опять инициатором который уже раз выступает Вашингтон", – рассказал Орджоникидзе РИА Новости.
По его мнению, власти США намерены затруднить работу российских дипломатических миссий. Он отметил, что требование ограниченного времени пребывания дипломатов от направляющей стороны является беспрецедентным случаем.
"Это никак не входит в понятия Венской конвенции о дипломатических сношениях. Там об этом не говорится ничего", – подчеркнул эксперт.
Он уточнил, что решение о сроке пребывания в стране принимается направляющей стороной. Так, американские сотрудники дипмиссий работают в России три года, а российские дипломаты в США могут работать до 5 лет.
Накануне российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломата покинуть страну в течение месяца из-за окончания сроков действия виз. Он напомнил, что в прошлом году Госдепартамент принял решение установить трехлетний лимит срока пребывания российских дипломатов в США.
При этом такая мера применяется только к России. Кроме того, Вашингтон отменят действующие визы членов семей дипломатов без объяснения причин.
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