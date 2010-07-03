Подведены официальные итоги внеочередных выборов в Верховную раду

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Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук подвела официальные итоги внеочередных выборов в Верховную раду Украины. Победила партия "Слуга народа", набрав 43,16% голосов, сообщает ТАСС.

В парламент прошли еще четыре партии. "Оппозиционная платформа – За жизнь" получила поддержку 13,05% респондентов, "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко – 8,18%.

"Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко набрала 8,10%, а "Голос" музыканта Святослава Вакарчука – 5,82%.

Не удалось преодолеть пятипроцентный барьер Радикальной партии Олега Ляшко (4,01%), "Силе и чести" Игоря Смешко (3,82%), "Оппозиционному блоку" (3,03%), партии Шария (2,23%) и ВО "Свобода" (2,15%).

Менее 1% получили Партия зеленых (0,66%) и партия мэра Львова Андрея Садового "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Выборы в Раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них приняли участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.