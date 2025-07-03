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Россия контролирует минеральные ресурсы, которые Соединенные Штаты рассчитывали получить после сделки с Украиной. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на издание The National Interest.

Как напомнили журналисты, на момент подписания ресурсного соглашения одним из немногих месторождений полезных ископаемых на Украине, которые контролировались Киевом, были литиевые рудники. Они располагаются к востоку от украинского села Шевченко. Однако с продолжением наступления ВС РФ эти ресурсы перешли под контроль России.

По мнению издания, украинские власти никогда не относились к ресурсной сделке серьезно, поскольку было очевидно, что Москва постепенно получит контроль над многими украинскими полезными ископаемыми.

Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР 26 июня. На фоне этого СМИ сообщили, что теперь Украина потеряла контроль над половиной месторождений лития, так как с населенным пунктом РФ получила "одно из самых перспективных месторождений".

Ранее сообщалось, что украинские власти одобрили первые шаги к началу разработки одного из месторождений лития в стране. Это стало первым проектом в рамках соглашения с США о минералах. Предполагалось, что половина доходов будет поступать в совместный инвестиционный фонд Вашингтона и Киева.