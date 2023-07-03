В Минобороны ФРГ заявили, что Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5

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Киев в ближайшие недели получит от Германии и Дании несколько десятков танков Leopard 1 A5. Об этом министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил польской газете Rzeczpospolita.

12 июня сообщалось, что украинские войска во время попыток контрнаступления потеряли как минимум половину танков Leopard 2, переданных Финляндией. Позднее Писториус, комментируя потери, сообщил, что Германия не сможет заменить каждый танк Leopard, который был уничтожен в ходе контрнаступления.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что ВС РФ уничтожили 16 танков Leopard, поставленных ВСУ Польшей и Португалией. Он уточнил, что это число составляет практически 100% от всех поставленных машин данного типа.

ВС РФ уничтожили почти все танки Leopard, поставленные ВСУ Польшей и Португалией – Шойгу