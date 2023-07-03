Политолог заявил, что статья Медведева является сигналом для западных элит

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Статья зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева является сигналом западным элитам, заявил радиостанции "Комсомольская правда" директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Он обратил внимание, что эмоциональных оценок в статье нет, поскольку они, скорее, предназначены для внутренней аудитории. При этом в материале перечисляются возможные точки воздействия, давления и ударов. Это, по мнению политолога, то, что предназначено для западных элит.

Как заявил Коровин, прислушается ли Запад к предупреждениям зампреда Совбеза зависит от адекватности местных элит и от того, насколько они готовы к крайним мерам.

Ранее Медведев заявил, что конфликт на Украине стал отражением тотального противостояния коллективного Запада и всего остального мира. По его словам, западные страны не хотят признавать потерю своего господства и тот факт, что мир радикально изменился.

Стремление к независимости набирающих силу стран глобального Востока и Юга очень не нравится бывшим колонизаторам, которые всеми силами цепляются за прошлое, пишет политик. Идеологические противники России, считает Медведев, находятся в шаге от потери глобального доминирования, поэтому Запад пытается нагнетать страх, хотя сам находится в "животном ужасе".

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