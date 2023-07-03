В РФ может появиться звание "Город-герой специальной военной операции"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуму внесли законопроект об учреждении в РФ почетного звания "Город-герой специальной военной операции". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Этот закон о людях, дух и веру в Россию которых не сломили", – заметил политик.

По мнению авторов инициативы, присваивать соответствующее звание следует тем городам, жители которых внесли большой вклад в выполнение задач СВО как на территориях ДНР и ЛНР, так и в Херсонской и Запорожской областях. Слуцкий напомнил, что украинские нацисты убивают жителей Донбасса и разрушают города еще с 2014 года.

В городах – героях СВО предлагается возводить специальные памятные стелы и открывать музеи, посвященные событиям последних лет.

О подготовке членами ЛДПР законопроекта о городах-героях стало известно еще в конце мая этого года. Тогда Слуцкий отмечал, что подобные предложения выдвигались гражданами неоднократно. Он предлагал присвоить звания городов-героев Донецку и Луганску.

