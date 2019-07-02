Путина сделали 45-м президентом США

На памятной доске в Президентской роще в штате Огайо, перечисляющей глав США, появилось имя Владимира Путина. Неизвестный написал его фломастером на строке, предназначенной для Дональда Трампа, передает ИА "НСН".
Фотография доски появилась в Сети. На ней видно, как после 44-го президента Барака Обамы под номером 45 красуется надпись "Путин". Представители парка подтвердили факт вандализма.
Отмечается, что в Президентской роще с 1882 года в честь каждого главы США высажены деревья. Имя настоящего 45-го президента США Дональда Трампа не присутствует на доске, поскольку сначала должен завершиться его срок полномочий на посту главы государства.
Владимир Путин и Дональд Трамп пообщались перед началом саммита G20 в японской Осаке. Встреча заняла 1,5 часа вместо планируемого часа. Российский и американский лидеры затронули в разговоре темы Ирана, Сирии, Венесуэлы и Украины. Трамп дважды в шуточной форме попросил Путина "не вмешиваться в выборы".
Путин и Трамп также договорились, что Москва и Вашингтон продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века. По словам американского лидера, она должна включать Китай.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отметил, что Трамп в ходе двухсторонней встречи продемонстрировал свое намерение активизировать диалог с Россией.
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