В МИД опровергли сообщения об отзыве российских специалистов из Венесуэлы

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Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из страны, сообщает РИА Новости.

По его словам, это очередная "новость", которая не соответствует действительности.

"Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет", – заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее СМИ писали, что Россия отзывает из Венесуэлы специалистов "Ростеха". Российские военные специалисты находятся в стране для обучения техников и проведения работ по ремонту и поддержанию боевых оружейных систем, поставленных Венесуэле по договорам военно-технического сотрудничества.

В конце января текущего года оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. Гуаидо поддержали США, Швеция, Дания, Великобритания, Испания, Австрия, Нидерланды, Германия и Франция.

Москва выразила поддержку Николасу Мадуро как законному президенту Венесуэлы. В МИД РФ заявили, что США намерены сменить власть в Венесуэле с помощью силы. Также Мадуро поддержали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор.

Россия подготовила свой проект резолюции Совбеза ООН по Венесуэле. СМИ утверждали, что собственную версию документа по проведению новых выборов президента в латиноамериканской стране намерены представить и США.