Церемония открытия Аллеи памяти и закладного камня монумента героям Победы прошла в Риме

Фото: РИА Новости/Александр Логунов

Церемония открытия Аллеи памяти и закладного камня монумента героям, сражавшимся с нацизмом и фашизмом в XX–XXI веках, прошла на территории резиденции посла России в Италии вилле Абамелек, пишет РИА Новости.

Монумент за авторством художницы Натальи Царьковой будет установлен в ближайшие годы, заявил на мероприятии посол России Алексей Парамонов. По его словам, пока на месте будущего монумента открыт закладной камень, который является обломком древнеримской колонны из египетского гранита, выточенной около 2 тысяч лет назад.

"Два тысячелетия – очень большой срок, если мерить его масштабами человеческой жизни, это почти вечность. Пусть такой же вечной, как эта колонна, будет и память о всех тех, кто в 1945 году избавил мир от коричневой чумы, и сегодня, в наши дни, продолжает священную борьбу с идейными наследниками Гитлера", – отметил Парамонов.

После церемонии открытия закладного камня послы РФ, СНГ и дружественных государств, а также высокопоставленные представители их дипломатических миссий лично высадили почти 20 саженцев сосны, орешника и кипариса на аллее, ведущей к памятнику.

Посол отметил, что здесь также посадили три сосны, привезенные из Крыма. Он не сомневается, что они хорошо приживутся на итальянской земле, как в свое время хорошо "прижились" итальянские поселения в Крыму.

"И я убежден, что очень скоро мир признает, наконец, очевидную историческую принадлежность Крыма России", – заявил Парамонов.

Автор будущего памятника в разговоре с журналистами рассказала, что в основу ее идеи лег образ двуглавого орла как символа России, который со всей своей мощью нападает и разрывает зло на кусочки. Вокруг планируется разместить "четыре элемента жизни".

"Вода, земля, огонь, воздух – это олицетворяет жизнь. То есть вся вселенная вместе с нами, вместе с этим орлом низвергают зло и нацизм", – сказала Царькова.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель вместе с российской делегацией принял участие в торжественном возложении венков и цветов на территории Мемориала советскому воину-интернационалисту под кубинской Гаваной. Российскую делегацию возглавил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Также в мероприятии приняли участие послы Белоруссии и Азербайджана и представители посольства Казахстана в Гаване.

