ЕС вызвал постпреда РФ после введения санкций в отношении еврочиновников

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Евросоюз вызвал постоянного представителя РФ Владимира Чижова после введения российских санкций в отношении восьми граждан Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дипслужбы ЕС Петера Стано.

"Мы пригласили постоянного представителя России, который встретится с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий сегодня во второй половине дня", – уточнил он.

Кроме того, Стано добавил, что ЕС вынес вопрос о действиях РФ, включая санкции, на встречи министров иностранных дел стран G7 в Лондоне, которые пройдут 4 и 5 мая. Главы МИД обсудят, как будут действовать дальше, заключил Стано.

Ранее в пятницу, 30 апреля, Россия запретила въезд восьми гражданам стран – членов ЕС. В числе лиц, вошедших в список, оказались вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова, спецдокладчик ПАСЕ по вопросу о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального Жак Мэр и другие специалисты.

В Евросоюзе допустили принятие ответных мер на санкции России. Там их назвали неприемлемым шагом, который не оправдан с юридической точки зрения и не имеет под собой никакого основания.