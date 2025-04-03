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Россия готова оказывать "Альянсу государств Сахеля" всестороннее содействие в обороне, безопасности и экономике. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

"Это, во-первых, оборона и безопасность, во-вторых, экономика и, в-третьих, дипломатия в смысле участия в международных процессах", – цитирует его РИА Новости.

В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Буркина-Фасо, Мали и Нигера, входящих в конфедерацию. Центральной темой стало сотрудничество с Россией.

Ранее глава МИД Мали Абдулай Диоп заявлял, что Запад использует Украину и ее сотрудничество с террористами для достижения своих геополитических целей в Африке.

Расследование участия Киева в поддержке террористов в Мали продолжается, однако сомнений в ее вовлеченности в это сотрудничество нет. До этого французские СМИ писали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок проходили обучение на Украине.

