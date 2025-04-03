Глава РФПИ Дмитриев заявил, что проводит встречи с представителями администрации Трампа

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что 2–3 апреля по поручению Владимира Путина проводит встречи в Вашингтоне с представителями президента США Дональда Трампа.

"Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество – как в международных делах, так и в экономике", – написал Дмитриев в телеграм-канале.

Ранее СМИ писали, что глава РФПИ провел переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне. Как указали журналисты, Дмитриев стал самым высокопоставленным российским чиновником, который посетил США с начала украинского конфликта.

По данным СМИ, глава РФПИ может выступать за экономические выгоды от улучшения отношений между Россией и США, в частности предлагая сделки и сотрудничество.