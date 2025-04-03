Defense News: глава Пентагона не участвует во встрече коалиции по Украине

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Соединенные Штаты впервые не примут участие в заседании контактной группы по военной помощи Украине в формате "Рамштайн". Об этом со ссылкой на источники сообщает Defense News.

Согласно данным издания, встреча состоится 11 апреля в Брюсселе, но министр обороны США Пит Хегсет не будет на ней присутствовать.

"Соединенные Штаты все еще оценивают, как их официальные лица будут участвовать в различных форумах по поддержке Украины", – указано в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что в ходе переговоров в Саудовской Аравии удалось достичь большого прогресса "по обоим фронтам". По его словам, в настоящий период Вашингтон продолжает "глубокие дискуссии" с Москвой и Киевом.

Американский лидер подчеркивал, что к реализации соглашения о перемирии в Черном море между Россией и Украиной было решено подключить третьи страны, которые принимают активное участие в этом процессе.

На переговорах в Эр-Рияде также обсуждались территориальные вопросы и возможные линии разграничения между Россией и Украиной, отмечал Трамп. По его словам, в ходе этих дискуссий обсуждался в том числе возможный контроль США над АЭС на Украине.