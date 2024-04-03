Глава ЦКБР Кузякин заявил о применении ВСУ радиомаяков-ловушек для поиска ВС РФ

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать скрытые радиомаяки на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) для выявления расположения подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом в беседе с ТАСС заявил гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Автономные коробки с LoRaWan-начинкой ни к чему не подключены, при этом крепятся к дрону намертво. Просто коробка с антенной. Первоначально эти радиомаяки предназначались ВСУ для того, чтобы обнаруживать упавшие дроны", – объяснил он.

Однако теперь ВСУ начали использовать маячки для обнаружения дислокации российских войск, так как солдаты ВС РФ часто забирают упавшие или сбитые дроны с собой в опорный пункт, заявил Кузякин. По его данным, устройство может передавать данные о своем местоположении довольно долго и далеко.

"Благодаря бдительности российских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их", – уточнил гендиректор ЦКБР.

По его словам, центр уже предупредил ВС РФ о новой угрозе.

Ранее в ЦКБР заявляли, что ВСУ смогли накопить до 1 миллиона FPV-дронов. Однако для полноценного использования их на линии боевого соприкосновения им необходимо еще примерно столько же операторов БПЛА, уверены в центре.