Новая версия БПЛА "Джокер-10" ВС РФ сыграет решающую роль в СВО – WION

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новая модификация российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте с Украиной. Об этом сообщается в эфире телеканала WION.



"БПЛА, который уже применяется российскими войсками в зоне специальной военной операции, вероятно, станет ключевым в российско-украинском конфликте", – указала ведущая.

По ее словам, новый FPV-дрон уже способен выполнять функции противовоздушной обороны и сбивать украинские беспилотники в воздухе. Она уточнила, что стоимость российского БПЛА обойдется дешевле цены велосипеда.

Ранее на предприятии – разработчике FPV-дрона "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) заявили, что в ходе специальной военной операции "Джокер" помог сдаться в плен роте солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации представителя ЦКБР, сразу 60 солдат ВСУ были вынуждены сдаться, когда увидели массовое применение "Джокеров". Кроме того, последняя модель "Джокер-10" способна выдерживать нагрузку до 5 килограммов, а также развивать скорость до 100 километров в час.