Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций украинских войск

Видео: Минобороны

Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили замаскированные позиции ВСУ. Кадры операции показало Минобороны РФ.

На видео видно, как экипажи армейской авиации выполнили пуски управляемых и неуправляемых ракет парами с малых высот. Показана работа Ка-52, начиная от взлета и заканчивая посадкой, в том числе стрельбу неуправляемыми ракетами с кабрирования.

В результате боевого применения управляемых ракет "Вихрь" военные уничтожили замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники ВСУ.

В военном ведомстве напомнили, что в ходе спецоперации армейская авиация выполняет также задачи по сопровождению колонн, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержки подразделений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

