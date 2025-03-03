Global Times: Китай планирует ввести ответные пошлины на товары из США

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Китай рассматривает вариант с введением дополнительных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из США в ответ на пошлины, которые планирует ввести Вашингтон. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Global Times.

Источник, знакомый с ситуацией, отметил, что в случае введения односторонних тарифов администрацией президента США Дональда Трампа, Китай, безусловно, "примет решительные контрмеры". По его словам, Пекин планирует ввести пошлины в отношении сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

Ранее Трамп заявил, что планы по введению пошлин против Мексики и Канады остаются неизмененными. По словам американского лидера, тарифы вступят в силу 4 марта, как и было изначально запланировано.

Кроме того, администрация президента США потребовала от Мексики установить торговые пошлины на импорт товаров из Китая. Министр торговли Говард Лютник был среди официальных лиц США, которые передали это сообщение на встрече с мексиканской стороной в Вашингтоне. Пока Мексика не взяла на себя никаких обязательств в отношении Китая.