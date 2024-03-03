03 марта, 18:13Политика
Солдаты ВСУ пожаловались на хаос при отступлении из Авдеевки – СМИ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Отступление украинских войск из Авдеевки оказалось паническим и неорганизованным. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на солдат ВСУ.
"Это была дорога смерти", – отметил один из военных.
Как он подчеркнул, после выхода из города колонна украинских войск попала под удары артиллерии Вооруженных сил РФ.
Другой военный добавил, что не все солдаты в городе были осведомлены о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о полном освобождении Авдеевки. Он рассказал, что в населенном пункте проверили большое количество объектов, однако не стал утверждать, что опасностей там больше нет.
Пушилин также сообщал, что решение о дальнейшей судьбе Авдеевки будет приниматься на федеральном уровне с учетом оценки специалистов. При этом он отметил, что, вероятнее всего, город будут восстанавливать.
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