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03 марта, 16:28

Политика

Мишустин проведет в Москве переговоры с новым премьером Казахстана

Фото: kremlin.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин встретится в понедельник в Москве с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Сообщается, что Бектенов назначен премьером республики в феврале, сменив на этой должности Алихана Смаилова.

По информации кабмина РФ, стороны обсудят актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Помимо этого, стороны обсудят укрепление взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, СНГ и других многосторонних форматах.

Ранее Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора обсудили реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях.

До этого Токаев заявил, что РФ является важнейшим партнером Казахстана, а также страной, без которой нельзя решить ни одну проблему. Также, как уточнил президент Казахстана, товарооборот двух стран за первые десять месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов.

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