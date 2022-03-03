Володин призвал уволиться деятелей культуры, не поддерживающих спецоперацию на Украине

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Деятели культуры, выступающие против российской военной спецоперации на Украине, должны оставить свои посты, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Им надо уйти со своих должностей, они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях, отказаться от грантов, которые они получают. В двух местах не окажешься, не нужен никому будешь там", – заявил Володин.

По его словам, таких деятелей культуры на Западе используют для уничтожения России.

"Затем еще будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство", – отметил спикер.

Он также привел в качестве примера гражданской ответственности и патриотического отношения к своей стране поступок дирижера Валерия Гергиева, который был уволен из Мюнхенской филармонии.

"Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили. <...> Его поступок должен быть примером", – заключил Володин.

Ранее российского дирижера Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. Мэр Мюнхена Дитер Райтер объяснил, что потребовал от него недвусмысленно дистанцироваться от спецоперации РФ на Украине, но, по его словам, Гергиев не выполнил этого.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.