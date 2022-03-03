США заняли лицемерную позицию по работе дипмиссий РФ и высылке дипломатов – МИД

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Соединенные Штаты встали на лицемерную позицию по поводу работы российских дипмиссий и высылки дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"То, что начали делать как раз демократы при Обаме, высылая наших дипломатов, запугивая и отбирая собственность, – это и был разрыв этих контактов, поэтому говорить о том, что Россия вынашивала коварные планы – это не лицемерие, это вранье, это пропаганда сегодняшнего дня", – отметила представитель ведомства.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о признании 12 российских дипломатов в Нью-Йорке персонами нон-грата. Он подчеркивал, что так Штаты нарушили свои обязательства по соглашению о принимающей стране. Дипломаты должны вернуться в Россию до 7 марта. Объявило двух российских дипломатов персонами нон-грата позже и министерство иностранных дел Болгарии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.