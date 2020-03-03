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Общество

03 марта, 22:10

Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов

политика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", – говорится в документе.

Тимур Максимов родился в 1986 году. Он окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития. До настоящего времени он занимал пост заместителя министра экономического развития, отвечая также за международный блок. На этой должности Максимов находился с октября 2018 года. До этого времени он был заместителем руководителя ФТС.

Другим распоряжением Мишустин назначил Ксению Машкову на пост статс-секретаря – заместителя министра спорта РФ Олега Матыцина, который 21 января был назначен на должность министра спорта РФ.

21 января стало известно, кто вошел в состав нового кабинета министров. Свои должности сохранили Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Евгений Дитрих, Александр Новак, Денис Мантуров, Дмитрий Патрушев, Константин Чуйченко, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Александр Козлов и Владимир Якушев.

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