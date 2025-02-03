Азербайджан начал антитеррористическую операцию на границе с Россией

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Азербайджан начал операцию по выявлению террористов в приграничных районах с Россией, передает пресс-служба иностранного МВД, которую цитирует РИА Новости.

Операция получила название "Граница-Щит". Она продлится включительно по 10 февраля. Также в МВД уточнили, что мероприятие проводится в соответствии со взаимной договоренностью, достигнутой между министрами внутренних дел Азербайджан и России.

Основной целью операции стали реализация принятых решений по вопросам пограничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных группировок и террористических организаций.

В этот список также вошло проведение комплексных организационно-практических мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления финансовых и материальных средств, направленных на перевозку оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также реализацию других противоправных деяний.

Тем временем в России Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве использовать личный транспорт граждан для борьбы с терроризмом в рамках режима контртеррористической операции.

По нынешним нормам транспорт юридических и физических лиц в ходе КТО может использоваться лишь для срочной доставки граждан в медицинские организации, а также для преследования террористов, если промедление может создать реальную угрозу.

Новый проект допускает применение гражданских транспортных средств и самоходных машин в экстренных ситуациях для проведения антитеррористических операций. Кроме того, депутаты предложили правительству устанавливать порядок компенсации затрат, связанных с использованием гражданского транспорта.