Депутат ГД Гусев предложил создать на маркетплейсах "российскую полку"

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Первый замруководителя фракции "Справедливая Россия – За правду", первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил обязать онлайн-платформы демонстрировать товары российских производителей на первых 15 позициях каталогов и выводить вперед в результатах поиска, передает Агентство "Москва".

"Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. Покупая ее, каждый из нас вносит вклад в будущее страны. Можно считать это инвестицией", – высказал свое мнение Гусев.

По его словам, выгода в данном случае будет иметь место и для самих покупателей, поскольку российские производители могут предложить уникальные товары. При этом, подчеркнул депутат, в таком случае российский бизнес "сможет заявить о себе на весь мир", так как отечественные маркетплейсы в настоящий период выходят на международную арену.

Соответствующий межфракционный законопроект уже был внесен в Госдуму. Проект закона подразумевает, что критерии "отечественности" будут определяться на усмотрение правительства. При этом акцент предлагается делать на степени локализации производства в стране.

В документе указано, что основная цель законопроекта заключается в том, чтобы обеспечить преимущество российским производителям, а также простимулировать их рост и повысить реализацию продукции.

Авторы предложения уверены, что таким образом удастся поддержать развитие отечественных индустрий и усилить конкурентоспособность российских товаров. Кроме того, в случае принятия инициативы может повыситься занятость населения и налоговые поступления в бюджет.

Между тем замглавы Минцифры Олег Качанов заявлял, что россиян не обяжут авторизоваться на Wildberries и других маркетплейсах через портал "Госуслуги". Он высказался об этом на фоне сообщений СМИ о возможном принятии такого решения в целях борьбы с мошенниками.