Главы МИД ЕС не приняли решение по военной помощи Киеву на встрече в Брюсселе

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Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) на неформальной встрече в Брюсселе не приняли решение по поставкам оружия Украине или по перспективам увеличения объема Европейского фонда мира. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

С его слов, была серьезная дискуссия о поддержке Киева, обсуждалась ситуация на фронте. Кроме того, указал он, Украине нужно больше оружия и поддержки, "которая должна прийти сейчас".

Боррель отметил, что дискуссия продолжится на министерской встрече 19 февраля.

Ранее глава Еврокомисии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении Киеву новых танков, вертолетов, систем ПВО и еще более миллиона боеприпасов к концу года. С ее слов, соответствующие контракты будут подписаны в ближайшие недели.

Она подчеркнула, что европейские страны предоставили Украине помощь на сумму свыше 28 миллиардов евро. Однако ЕС уже увеличивает производство военной продукции на 40%, поэтому число поставок вырастет, уточнила глава ЕК.

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