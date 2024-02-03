03 февраля, 16:25Политика
Экс-разведчик США впервые посетил Луганск
Фото: depositphotos/eabff
Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер впервые посетил Луганск. Об этом рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.
Как отметил Пасечник, экс-разведчик был "глубоко потрясен" увиденными последствиями обстрелов мирных городов со стороны ВСУ и пообещал рассказать обо все американцам.
Также Риттер посетил местные мемориалы, в частности – памятный знак погибшим детям Луганщины. Пасечник подчеркнул, что это первый визит Риттера на Донбасс.
"Он сказал, что чувствует свою ответственность за детские смерти и обязательно донесет правду о происходящем в Донбассе до земляков", – отметил глава ЛНР.
Как подчеркнул глава региона, военному аналитику было важно своими глазами увидеть последствия обстрелов мирных городов украинскими неонацистами.
Ранее в ЛНР обнаружили доказательства работы черных трансплантологов в рядах ВСУ. По словам специалистов, были обнаружены бланки заявлений – согласий на извлечение гомотрансплантатов. При этом они все оказались подписаны одним почерком от лица бойцов ВСУ.
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