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В Северодонецке найдены материалы, свидетельствующие о работе так называемых черных трансплантологов в рядах украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры в ЛНР.

"На освобожденных территориях нам попали в руки довольно интересные документы, которые свидетельствуют о том, что трансплантация органов в Украине была поставлена на поток. Самыми первыми донорами являлись солдаты ВСУ", – рассказали специалисты.

По словам специалистов, были обнаружены бланки заявлений – согласий на извлечение гомотрансплантатов. При этом они все оказались подписаны одним почерком от лица бойцов ВСУ.

Украинское командование пытается все выставить следующим образом: якобы каждый военнослужащий подписывает документ о согласии на трансплантацию, когда проходит медкомиссию, объяснили в силовых структурах. Это делается для того, чтобы в случае ранения можно было бы забрать у него определенный орган. При этом сами бойцы не знают о существовании таких документов.

В ЛНР выяснили, что активная работа по изъятию органов у военных проводилась весной 2022 года, когда стороны конфликта боролись за населенные пункты Рубежное и Северодонецк. Тогда было найдено множество тел, у которых отсутствовали некоторые органы.

Житель Северодонецка рассказал, что в городскую больницу часто приезжала охраняемая машина скорой помощи. В это медучреждение привозили раненых. В свою очередь, один из медиков признался, что в больнице часто органы пациентов изымали. При этом, по его словам, человек во время вскрытия мог быть еще живой. Затем тела сваливали друг на друга в коридоре.

"Такие органы, как печень, почки, могли быть изъяты на месте (непосредственно в машине скорой помощи), помещены в контейнер и вывезены для дальнейшей трансплантации", – заметили в силовых структурах.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, как украинские военные расстреливают в спину своих сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен российским войскам.

По его словам, киевский режим пытается сделать все, чтобы солдаты ВСУ не сдавались в плен. В связи с этим украинские бойцы вынуждены воевать под дулом автомата.



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