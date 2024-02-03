Медведев призвал поддерживать несистемную оппозицию на Западе

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Представители несистемной оппозиции на Западе при приходе к власти могут оздоровить политический ландшафт. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что такая оппозиция является разумной и благопристойной на Западе.

"Эта, пока еще иррегулярная, оппозиция сегодня хорошо видит все пороки нынешнего либерального глобализма и пиндостаноцентричного мироустройства. И наша задача – всячески поддерживать таких политиков и их партии на Западе, помогая им достичь достойных результатов на выборах", – подчеркнул политик.

Ранее около 500 человек сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия" провели очередную акцию протеста в центре сербской столицы у здания Конституционного суда. Протестующие несли в руках таблички и плакаты с требованиями к власти, а также включали музыку и выкрикивали лозунги. Акция прошла без насилия.

Протесты в Сербии начались вечером 24 декабря прошлого года. Оппозиционеры пытались штурмовать здание городской администрации. Полиции пришлось применять слезоточивый газ.

В ходе беспорядков двое полицейских получили травмы, всего задержали порядка 35 участников митинга. Также из-за действий протестующих было повреждено историческое здание городской администрации.