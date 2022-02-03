Посол РФ в Японии ответил коллеге из США на критику его высказывания о Курилах

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Посол России в Японии Михаил Галузин ответил на критику своего высказывания о Курильских островах со стороны американского коллеги Рама Эмануэля. Он напомнил, что Москва не признает незаконные притязания на острова.

Как сообщает РИА Новости, накануне Галузин выступал в клубе иностранных журналистов в Токио. Во время своей речи он отметил, что Россия никогда не вела переговоры с Японией по вопросу принадлежности Курил. Эмануэль, в свою очередь, прокомментировал это у себя в Twitter. Он посчитал слова российского дипломата проявлением неуважения, напомнив, что скоро, 7 февраля, Япония отмечает так называемый День северных территорий (так в стране называют Курилы).

"Для тех, кто пока может не знать российской позиции: Россия не признает незаконные территориальные притязания на наши Южные Курилы и, соответственно, связанные с этим "празднества", – сказал в ответ Галузин, слова которого приводит пресс-служба диппредставительства РФ.

В посольстве напомнили, что принадлежность Курильской гряды СССР к России как его правопреемнице зафиксирована в Ялтинском соглашении от 1945 года, подписанного союзниками в войне против Германии и Японии.

В начале декабря прошлого года Тихоокеанский флот развернул на курильском острове Матуа расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион", который будет осуществлять контроль за прилегающей акваторией и проливными зонами. Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вольна в любой части своей территории те объекты, какие посчитает нужными.

Между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. Советский Союз присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

