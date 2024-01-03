Захарова заявила, что никто не будет изолировать российских дипломатов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никто в мире не станет изолировать российских дипломатов. Таким образом она прокомментировала соответствующий призыв со стороны министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Захарова отметила, что на днях российская сторона приняла эстафету к объединении БРИКС, которое теперь приросло на пять государств. Помимо активности в международном формате за границей, Россия также будет проводить крупнейшие мероприятия на своей территории, в частности, Всемирный фестиваль молодежи 1–7 марта.

"А что касается международных организаций, то мы будем отстаивать в них не только свою позицию, но и бороться за сохранение буквы и духа этих структур, которые сегодня подвергаются варварскому нападению западных либеральных диктатур", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что РФ будет развивать двусторонние отношения со всеми странами, которые уважают международно-правовые принципы и готовы к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев испортил все отношения со своими союзниками. По ее мнению, даже фотографии свидетельствуют о напряженных отношениях.

Она привела в пример снимок, на котором запечатлены украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда. По словам Захаровой, в глазах последнего в момент объятий с Зеленским видна "глубинная ненависть".