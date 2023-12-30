Захарова прокомментировала заявление Подоляка про ультиматумы к России

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Россия никогда не подчинялась ультиматумам. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

"Каждого, кто приходил с мечом или гранатой, Россия гнала взашей. Каждому, кто пытался уничтожить страну или ее народ, выписывала рецепт от расчеловечивания", – отметила она.

Ранее Подоляк сообщил, что переговоров между Россией и Украиной не будет. Вместо переговоров, как он утверждает, Российской Федерации будут выдвинуты жесткие ультимативные требования.



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